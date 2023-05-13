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Силы обороны двигаются вперед на Бахмутском направлении – Сырский

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 16:24
Силы обороны двигаются вперед на Бахмутском направлении – Сырский - Фото
Генерал Сырский в Бахмуте (Фото - Telegram СЫРСКИЙ)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал в Telegram, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

"Оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!" – написал Сырский.

  • Сегодня, 13 мая, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
  • Генштаб ВСУ утром сообщал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку.

Читайте также: Зеленский на ставке о Бахмуте: Остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях

Вадим Ребрина
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войнабахмуталександр сырский
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