Силы обороны двигаются вперед на Бахмутском направлении – Сырский
13.05.2023, 16:24
Генерал Сырский в Бахмуте (Фото - Telegram СЫРСКИЙ)
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал в Telegram, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
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"Оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!" – написал Сырский.
- Сегодня, 13 мая, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
- Генштаб ВСУ утром сообщал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку.
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