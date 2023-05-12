Зеленский на ставке: Остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях

Генерал Александр Сырский доложил верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому о ситуации на восточном, самом "горячем" направлении фронта, где Силы обороны "сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад по некоторым направлениям". Об этом президент сообщил в Telegram, ссылаясь на слова командующего Сухопутными войсками, ответственного за Бахмутское направление.

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Глава государства добавил, что докладывал также и бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский по актуальной ситуации на своем участке фронта.

"ОСГВ "Одесса" и "Север" – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", – написал Зеленский.

Верховный главнокомандующий сообщил, что "были важные" доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, Генштаба и министра стратпрома Александра Камышина.

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", – подытожил он.

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10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков группы Вагнера под Бахмутом.

Утром 12 мая Генштаб сообщил, что продолжаются ожесточенные бои в Бахмуте, Россия снова атакует дорогу на Константиновку.

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