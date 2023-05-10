Под Бахмутом ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера – Билецкий
В результате наступательных действий Сил обороны под Бахмутом, освобождена часть украинской территории, разгромлены отряды оккупантов, есть пленные. Об этом рассказал командир тактической группы "Азов", которая входит в 3-ю отдельную штурмовую бригаду Вооруженных Сил Украины, Андрей Билецкий.
"В результате наступательных действий 3-й ОШБр ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ, фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты данной бригады, разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронемашин, захвачено значительное количество пленных", – сообщил Билецкий.
Он добавил, что большие потери понес так называемый "третий штурмовой отряд Вагнера".
"Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км, вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск", – заявил Билецкий.
- Вчера, 9 мая, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ подтвердила бегство с позиций под Бахмутом части российских оккупантов, которые воевали против Украины в составе 72 мотострелковой бригады.
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