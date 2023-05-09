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Пригожин пожаловался на бегство бригады из-под Бахмута. ВСУ подтвердили это – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 21:24
Фото: Максим Жорин (Telegram майора)
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Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины подтвердила бегство с позиций под Бахмутом части российских оккупантов, которые воевали против Украины в составе 72 мотострелковой бригады. Ранее на это жаловался главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин.

"Официально. Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и 500 оставшихся там россиян — соответствует действительности", – говорится в сообщении.

По информации от украинских военных, за двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах Бахмута, штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 получили ранения, а пятерых взяли в плен.

Среди всех них есть и "вагнеровцы".

"Ликвидировали более полусотни русаков – из числа и вагнеровцев, и 72 бригады армии РФ", – пишет майор ВСУ и экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.

Также военные сообщили об уничтожении нескольких складов боеприпасов ВС РФ, минометов и БМП.

  • 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" по другим направлениям.

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Мілана Головань
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