Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины подтвердила бегство с позиций под Бахмутом части российских оккупантов, которые воевали против Украины в составе 72 мотострелковой бригады. Ранее на это жаловался главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин.
"Официально. Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и 500 оставшихся там россиян — соответствует действительности", – говорится в сообщении.
По информации от украинских военных, за двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах Бахмута, штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 получили ранения, а пятерых взяли в плен.
Среди всех них есть и "вагнеровцы".
"Ликвидировали более полусотни русаков – из числа и вагнеровцев, и 72 бригады армии РФ", – пишет майор ВСУ и экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.
Также военные сообщили об уничтожении нескольких складов боеприпасов ВС РФ, минометов и БМП.
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- Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" по другим направлениям.
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