Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины подтвердила бегство с позиций под Бахмутом части российских оккупантов, которые воевали против Украины в составе 72 мотострелковой бригады. Ранее на это жаловался главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин.

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"Официально. Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и 500 оставшихся там россиян — соответствует действительности", – говорится в сообщении.

По информации от украинских военных, за двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах Бахмута, штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 получили ранения, а пятерых взяли в плен.

Среди всех них есть и "вагнеровцы".

"Ликвидировали более полусотни русаков – из числа и вагнеровцев, и 72 бригады армии РФ", – пишет майор ВСУ и экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.

Также военные сообщили об уничтожении нескольких складов боеприпасов ВС РФ, минометов и БМП.

2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" по другим направлениям.

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Мілана Головань

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