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Командир 93 бригады, которая держит Бахмут: Бои за каждый подъезд, потери РФ колоссальные

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 08:43
Командир 93 бригады, которая держит Бахмут: Бои за каждый подъезд, потери РФ колоссальные - Фото
Павел Палиса (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут и обороняют город. 

По его словам, 93 бригада ведет тяжелые бои за Бахмут с августа 2022 года — когда в январе 2023 года после короткой ротации воины снова заходили в город, то казалось, что получится удержаться только несколько недель. 

Он отметил, что россияне не жалели собственных людей, боеприпасы и сравнивали город с землей. 

"Но прошло уже четыре месяца, а мы все еще здесь. Пути поставки в Бахмут контролируются и являются проездными. Впервые я побывал в Бахмуте в 2014 году, до сих пор помню, какой это был красивый город. Совершенно не депрессивный. Теперь он разрушен до основания", — заявил Палиса. 

Военачальник подчеркнул, что бои в Бахмуте идут за каждую многоэтажку, а иногда — за каждый подъезд. Полковник обратил внимание, что если это поможет спасти Славянск, Константиновку, Краматорск и другие города, то его бригада должна сражаться. 

"Тяжелая оборона Бахмута дает время нашим вновь созданным подразделениям для обучения и подготовки к предстоящим контрнаступательным действиям. Потери противника на этом направлении колоссальны. Но я считаю, что недостаточны", — резюмировал он.

Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)

Ранее генерал Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

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Дмитро Гриниченко
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