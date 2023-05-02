Командир 93 бригады, которая держит Бахмут: Бои за каждый подъезд, потери РФ колоссальные

Командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут и обороняют город.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, 93 бригада ведет тяжелые бои за Бахмут с августа 2022 года — когда в январе 2023 года после короткой ротации воины снова заходили в город, то казалось, что получится удержаться только несколько недель.

Он отметил, что россияне не жалели собственных людей, боеприпасы и сравнивали город с землей.

"Но прошло уже четыре месяца, а мы все еще здесь. Пути поставки в Бахмут контролируются и являются проездными. Впервые я побывал в Бахмуте в 2014 году, до сих пор помню, какой это был красивый город. Совершенно не депрессивный. Теперь он разрушен до основания", — заявил Палиса.

Военачальник подчеркнул, что бои в Бахмуте идут за каждую многоэтажку, а иногда — за каждый подъезд. Полковник обратил внимание, что если это поможет спасти Славянск, Константиновку, Краматорск и другие города, то его бригада должна сражаться.

"Тяжелая оборона Бахмута дает время нашим вновь созданным подразделениям для обучения и подготовки к предстоящим контрнаступательным действиям. Потери противника на этом направлении колоссальны. Но я считаю, что недостаточны", — резюмировал он.

Ранее генерал Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

Смотрите также: Командующий ССО с группами специального назначения приехал в Бахмут – видео

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.