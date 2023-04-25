Бахмут РФ подает как "Сталинград". Падение откроет наступление на Северск-Краматорск — ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута даст россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, Бахмут остается объектом главных усилий противника среди всех направлений.

Он отметил, что Донбасс — это единственный участок фронта, где РФ добилась какого-либо прогресса.

Генерал заявил, что план по захвату Украины за несколько дней трансформировался в девятимесячные попытки оккупировать небольшой Бахмут.

Сырский подчеркнул, что после ряда поражений на севере и юге Украины Кремлю необходимо показать хотя бы минимальный успех на востоке — захват Бахмута даст возможность развивать наступление в направлении Краматорска и Северска.

"Поэтому российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград". Они любят такие параллели делать. А для достижения своих целей Россия не пожалеет ни человеческих, ни материальных ресурсов", — резюмировал он.

Сырский также назвал пять причин, почему Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять Бахмут.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

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Дмитро Гриниченко

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