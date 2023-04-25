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Бахмут РФ подает как "Сталинград". Падение откроет наступление на Северск-Краматорск — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 13:38
Бахмут РФ подает как
Александр Сырский (Фото: СИРСЬКИЙ/Telegram)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута даст россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, Бахмут остается объектом главных усилий противника среди всех направлений.

Он отметил, что Донбасс — это единственный участок фронта, где РФ добилась какого-либо прогресса. 

Генерал заявил, что план по захвату Украины за несколько дней трансформировался в девятимесячные попытки оккупировать небольшой Бахмут.

Сырский подчеркнул, что после ряда поражений на севере и юге Украины Кремлю необходимо показать хотя бы минимальный успех на востоке — захват Бахмута даст возможность развивать наступление в направлении Краматорска и Северска. 

"Поэтому российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград". Они любят такие параллели делать. А для достижения своих целей Россия не пожалеет ни человеческих, ни материальных ресурсов", — резюмировал он.

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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