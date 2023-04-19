Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны Бахмута. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, россияне бросили весь ресурс людей, техники и пропаганды на Бахмут.

"Ситуация там очень сложная. Они полностью разрушают город, в таких условиях сложно удерживать позиции. На некоторых участках им удается продвинуться вперед, но Бахмут стоит, мы наносим врагу невероятные потери, как в пехоте, так и в технике", — сказала Маляр.

Она отметила, что Россия является сильным противником, учитывая количество людей и техники в ее распоряжении.

"РФ готовилась 30 лет к войне, в Бахмуте мы видим все их усилия и мощное наступление, которое мы сдерживаем уже восьмой месяц", — резюмировала замминистра.

Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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