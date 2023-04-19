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Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 20:23
Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр - Фото
Бахмут (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны Бахмута. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, россияне бросили весь ресурс людей, техники и пропаганды на Бахмут. 

"Ситуация там очень сложная. Они полностью разрушают город, в таких условиях сложно удерживать позиции. На некоторых участках им удается продвинуться вперед, но Бахмут стоит, мы наносим врагу невероятные потери, как в пехоте, так и в технике", — сказала Маляр.

Она отметила, что Россия является сильным противником, учитывая количество людей и техники в ее распоряжении. 

"РФ готовилась 30 лет к войне, в Бахмуте мы видим все их усилия и мощное наступление, которое мы сдерживаем уже восьмой месяц", — резюмировала замминистра.

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

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Дмитро Гриниченко
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