Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны Бахмута. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.
По ее словам, россияне бросили весь ресурс людей, техники и пропаганды на Бахмут.
"Ситуация там очень сложная. Они полностью разрушают город, в таких условиях сложно удерживать позиции. На некоторых участках им удается продвинуться вперед, но Бахмут стоит, мы наносим врагу невероятные потери, как в пехоте, так и в технике", — сказала Маляр.
Она отметила, что Россия является сильным противником, учитывая количество людей и техники в ее распоряжении.
"РФ готовилась 30 лет к войне, в Бахмуте мы видим все их усилия и мощное наступление, которое мы сдерживаем уже восьмой месяц", — резюмировала замминистра.
- Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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