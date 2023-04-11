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Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов – видео видео

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11.04.2023, 17:19
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Бойцы Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса три часа отбивали атаки превосходящих сил российских оккупантов в Бахмуте. Видеозапись фрагмента этого боя опубликована в Facebook подразделения.

"Бахмут. Три часа адского боя с превосходящими силами врага", – говорится в сообщении.

Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки российских оккупантов.

Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление – группа огневой поддержки.

"Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону", – говорится в сообщении.

  • Недавно появилось видео того, как бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты и 503 отдельного батальона морской пехоты ликвидировали в районе Авдеевки группу "заблудившихся" россиян. 

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Наталія Медведєва
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войнабахмут
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