Бойцы Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса три часа отбивали атаки превосходящих сил российских оккупантов в Бахмуте. Видеозапись фрагмента этого боя опубликована в Facebook подразделения.

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"Бахмут. Три часа адского боя с превосходящими силами врага", – говорится в сообщении.

Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки российских оккупантов.

Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление – группа огневой поддержки.

"Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону", – говорится в сообщении.

Недавно появилось видео того, как бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты и 503 отдельного батальона морской пехоты ликвидировали в районе Авдеевки группу "заблудившихся" россиян.

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Наталія Медведєва

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