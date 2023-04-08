Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский показал видео работы установок HIMARS, благодаря которым оккупанты несут многочисленные потери в технике и живой силе.

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"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника", – заявил Сырский.

Он подчеркнул, что наряду с иностранным оружием украинские воины умело применяют отечественные артиллерийские системы, которыми поражают объекты армии РФ на поле боя.

"27-я, 43-я и 107-я, реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою продуктивность. Они оказывают мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

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31 марта Сырский сообщал, что на некоторых участках в районе Бахмута россияне "заметно нервничают", а людей для штурмов у них все меньше.

5 апреля Зеленский заявил, что Бахмут не находится под контролем россиян, а в случае угрозы оцепления города Сырский примет "правильные решения".

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Оксана Житнюк

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