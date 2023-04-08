ВСУ используют втрое меньше боеприпасов, чем РФ, и применяют "творческую тактику" – WP

Украина выпускает по россиянам около 7700 артиллерийских боеприпасов в день, что, по некоторым оценкам, примерно в три раза меньше, чем бьют оккупанты. Однако украинские силы делают ставку на точность ударов, а также проявляют "творчество". Об этом пишет The Washington Post.

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Украинский военный чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам, что даже в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов Украина выпускает около 7700 снарядов в день – примерно по одному каждые шесть секунд. Россия, которая тоже уже может ощущать определенный дефицит, стреляет больше – по некоторым оценкам, в три раза больше.

Чтобы не отставать от противника и при этом экономить боеприпасы, украинские военнослужащие теперь более разборчивы в выборе целей, часто отдавая предпочтение технике, а не небольшим группам пехоты, пишет издание.

Также журналисты сообщают, что в подпольных мастерских на востоке украинские солдаты используют 3D-принтеры и перерабатывают неразорвавшиеся боеприпасы для создания альтернативных снарядов.

"Украинцы также освоили творческую тактику сохранения. В некоторых случаях бригады привозят неразорвавшиеся боеприпасы, первоначально выпущенные россиянами, в секретные лаборатории на востоке Украины, и элементы тщательно удаляются для создания нового боеприпаса", – говорится в материале.

Украинцы создают небольшие и относительно недорогие боеприпасы, которые можно сбрасывать с дронов. Но хоть самодельные боеприпасы и могут заменить артиллерию для бомбардировки неподвижного танка, они все же не помогут сковать войска противника во время наступления или отражения штурма, пишет издание.

20 марта Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро. Премьер Эстонии сообщила, что речь идет об 1 млрд снарядов.

По данным Politico, ЕС все еще выясняет юридические особенности того, как реализовать план закупки боеприпасов.

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Оксана Житнюк

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