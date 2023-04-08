UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ используют втрое меньше боеприпасов, чем РФ, и применяют "творческую тактику" – WP

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 16:42
ВСУ используют втрое меньше боеприпасов, чем РФ, и применяют
Украинские артиллеристы за гаубицей М777 (фото - Генштаб ВСУ)

Украина выпускает по россиянам около 7700 артиллерийских боеприпасов в день, что, по некоторым оценкам, примерно в три раза меньше, чем бьют оккупанты. Однако украинские силы делают ставку на точность ударов, а также проявляют "творчество". Об этом пишет The Washington Post.

Украинский военный чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам, что даже в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов Украина выпускает около 7700 снарядов в день – примерно по одному каждые шесть секунд. Россия, которая тоже уже может ощущать определенный дефицит, стреляет больше – по некоторым оценкам, в три раза больше.

Чтобы не отставать от противника и при этом экономить боеприпасы, украинские военнослужащие теперь более разборчивы в выборе целей, часто отдавая предпочтение технике, а не небольшим группам пехоты, пишет издание.

Также журналисты сообщают, что в подпольных мастерских на востоке украинские солдаты используют 3D-принтеры и перерабатывают неразорвавшиеся боеприпасы для создания альтернативных снарядов.

"Украинцы также освоили творческую тактику сохранения. В некоторых случаях бригады привозят неразорвавшиеся боеприпасы, первоначально выпущенные россиянами, в секретные лаборатории на востоке Украины, и элементы тщательно удаляются для создания нового боеприпаса", – говорится в материале.

Украинцы создают небольшие и относительно недорогие боеприпасы, которые можно сбрасывать с дронов. Но хоть самодельные боеприпасы и могут заменить артиллерию для бомбардировки неподвижного танка, они все же не помогут сковать войска противника во время наступления или отражения штурма, пишет издание.

Читайте также: CNN: ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают снаряды. Подготовка к наступлению

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снаряды боеприпасы война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 