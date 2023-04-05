CNN: ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и копят снаряды. Подготовка к наступлению
Вооруженные Силы Украины наносят глубокие удары на юге из систем HIMARS и накапливают боеприпасы для будущего наступления. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на западных официальных лиц.
Союзники считают, что некоторые из глубоких ударов по позициям россиян на юге являются подготовкой к будущему наступлению ВСУ.
"На протяжении всей кампании мы постоянно видели, что украинцы очень искусны в нацеливании этих точных систем HIMARS на конкретные российские цели", — сказали чиновники.
Отмечается, что Украина будет накапливать боеприпасы перед наступлением, однако Силы обороны якобы не испытывают нехватку боекомплекта, которая ограничила бы текущие операции.
"Они, очевидно, хотят накопить запасы в данный момент, потому что готовятся к наступлению, поэтому им нужны эти гарантии снабжения, чтобы иметь возможность выдержать наступление. Они получают эти поставки в данный момент", — заявили представители партнеров.
Ранее США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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