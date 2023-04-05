UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

CNN: ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и копят снаряды. Подготовка к наступлению

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 17:21
CNN: ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и копят снаряды. Подготовка к наступлению - Фото
Системы HIMARS (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины наносят глубокие удары на юге из систем HIMARS и накапливают боеприпасы для будущего наступления. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на западных официальных лиц.

Союзники считают, что некоторые из глубоких ударов по позициям россиян на юге являются подготовкой к будущему наступлению ВСУ. 

"На протяжении всей кампании мы постоянно видели, что украинцы очень искусны в нацеливании этих точных систем HIMARS на конкретные российские цели", — сказали чиновники.

Отмечается, что Украина будет накапливать боеприпасы перед наступлением, однако Силы обороны якобы не испытывают нехватку боекомплекта, которая ограничила бы текущие операции. 

"Они, очевидно, хотят накопить запасы в данный момент, потому что готовятся к наступлению, поэтому им нужны эти гарантии снабжения, чтобы иметь возможность выдержать наступление. Они получают эти поставки в данный момент", — заявили представители партнеров. 

Ранее США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы война наступление военная помощь HIMARS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 