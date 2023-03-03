Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ
Генерал Виктор Назаров считает, что большая война РФ против Украины будет продолжаться еще год, а россиян необходимо победить на поле боя. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.
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По его словам, еще в феврале 2022 года он прогнозировал, что полномасштабная война будет продолжаться как минимум год, а сейчас он оценивает ситуацию так, что она продлится еще год.
Он отметил, что победить Россию на поле боя возможно и это необходимо для окончания войны.
Назаров заявил, что, исходя из размеров РФ и наличия у нее ядерного оружия, невозможно нанести оккупантам тотальное поражение в виде безоговорочной капитуляции, однако победа на поле боя реальна.
"Речь идет о деоккупации территорий на побережье Азовского моря и Крымского полуострова", — сказал генерал.
Военачальник ставит в пример наступательные операции Вооруженных Сил Украины в Харьковской и Херсонской областях, где были освобождены большие территории и разгромлено множество войск РФ.
Назаров является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с августа 2021 года.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Главком подчеркнул, что доверяет украинским генералам, в частности, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.
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