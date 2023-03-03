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Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 06:21
Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ - Фото
Виктор Назаров (Фото: ВСУ)

Генерал Виктор Назаров считает, что большая война РФ против Украины будет продолжаться еще год, а россиян необходимо победить на поле боя. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.

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По его словам, еще в феврале 2022 года он прогнозировал, что полномасштабная война будет продолжаться как минимум год, а сейчас он оценивает ситуацию так, что она продлится еще год. 

Он отметил, что победить Россию на поле боя возможно и это необходимо для окончания войны. 

Назаров заявил, что, исходя из размеров РФ и наличия у нее ядерного оружия, невозможно нанести оккупантам тотальное поражение в виде безоговорочной капитуляции, однако победа на поле боя реальна. 

"Речь идет о деоккупации территорий на побережье Азовского моря и Крымского полуострова", — сказал генерал. 

Военачальник ставит в пример наступательные операции Вооруженных Сил Украины в Харьковской и Херсонской областях, где были освобождены большие территории и разгромлено множество войск РФ. 

Назаров является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с августа 2021 года. 

Читайте также: "Со злом не договоришься". Как проходили первые дни большой войны в кабинете Залужного

Дмитро Гриниченко
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война Крым наступление азовское море Валерий Залужный виктор назаров
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