Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ

Генерал Виктор Назаров считает, что большая война РФ против Украины будет продолжаться еще год, а россиян необходимо победить на поле боя. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.

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По его словам, еще в феврале 2022 года он прогнозировал, что полномасштабная война будет продолжаться как минимум год, а сейчас он оценивает ситуацию так, что она продлится еще год.

Он отметил, что победить Россию на поле боя возможно и это необходимо для окончания войны.

Назаров заявил, что, исходя из размеров РФ и наличия у нее ядерного оружия, невозможно нанести оккупантам тотальное поражение в виде безоговорочной капитуляции, однако победа на поле боя реальна.

"Речь идет о деоккупации территорий на побережье Азовского моря и Крымского полуострова", — сказал генерал.

Военачальник ставит в пример наступательные операции Вооруженных Сил Украины в Харьковской и Херсонской областях, где были освобождены большие территории и разгромлено множество войск РФ.

Назаров является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с августа 2021 года.

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Дмитро Гриниченко

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