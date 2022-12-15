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Залужный: Россиян и всех других врагов нужно убивать, и не бояться, главное, это делать

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 14:48
Залужный: Россиян и всех других врагов нужно убивать, и не бояться, главное, это делать - Фото
Валерий Залужный (фото - Facebook/Oleksii Hodzenko)

Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага. Об этом в интервью The Economist сказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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Он напомнил, что для ВСУ война началась не в 2022 году с тотального вторжения РФ, а в 2014-м, и лично для него – в июле.

"И я в 2014-м понятия не имел, что такое война на самом деле. Я прочел много книг, окончил все академии с золотой медалью, теоретически все понимал, но не понимал, что такое война на самом деле. Но за восемь лет войны, до 2022 года, и я, и мне подобные – мы все прекрасно поняли", – рассказал Залужный.

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По его словам, когда началась широкомасштабная агрессия России, военные "внедрили не только наши знания, которые у нас уже были в 2014 году, но и навыки и опыт, которые мы приобрели с тех пор".

"И самый главный опыт, который у нас был, тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что россиян и любых других врагов нужно убивать. Только убивать. И не бояться, самое главное, это делать", – сказал главком.

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Євген Пилипенко
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война Валерий Залужный
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