Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ко Дню Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 6 декабря.

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"ВСУ – это первая армия мира. Это одна семья. Это взаимная поддержка, смелость, развитие, жертвенность, мотивация. Это жажда мести и победы", – заявил Залужный.

В видео бойцы и командиры рассказали о своей мотивации, о вере в победу. Один из военнослужащих поделился, что мечтает зайти в Мариуполь и жить в свободном от россиян родном городе.

Еще один боец подчеркнул, что пути назад уже однозначно нет, и украинцы больше никогда не будут такими, как раньше.

"Я буду вставать каждое утро, пить кофе и идти убивать российских захватчиков. Все. По-другому не может быть", – говорит один из бойцов ВСУ.

В День ВСУ президент Зеленский посетил Донецкую и Харьковскую области, где встретился с украинскими военнослужащими и вручил им награды.

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Оксана Житнюк

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