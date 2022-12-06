Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, президент Владимир Зеленский, по случаю Дня ВСУ прибыл на Донбасс. Об этом он сообщил в видео, снятом у стелы Славянска в Донецкой области.

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"Традиционно встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе", – сказал он.

Зеленский поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником и призвал украинцев почтить минутой молчания память павших в Большой войне против российских оккупантов.

По словам президента, зона боевых действий "стала больше, борьба – труднее, цена – выше".

"Но есть то, что остается неизменным, постоянным, стальным: ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а значит, наша свобода. Ваша несокрушимость – и, значит, наша независимость. Ваша доблесть – и наша благодарность за это. Ваше мужество – и наша гордость, гордость за всех вас", – обратился он к войскам.

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Євген Пилипенко

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