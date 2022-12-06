"Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил одолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу". С такими словами главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обратился к военнослужащим по поводу их профессионального дня.

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Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают День ВСУ, на 2022 год – один из самых важных, если не важнейший, праздник страны.

Ниже – полное (за исключением вынесенного в цитату выше фрагмента) обращение генерала Залужного.

"О чем я думаю, а точнее, о ком я думаю в День Вооруженных Сил Украины? Прежде всего о павших побратимах и посестрах и об их семьях. Эти мысли раздирают мое сердце как главнокомандующего и как отца, мужа и сына. Они заставляют постоянно оглядываться на пройденный нами путь длиной почти в девять лет.

Это путь воинов, путь людей, обладающих смелостью и достоинством избрать свободу.

Он залит кровью, полон страданий и боли. Но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить. Не оставляет места для страха или уныния.

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Я знаю, что бок о бок со мной лучшие. Крепче стали, яростнее огня, сильнее любой стихии. Сердца украинских воинов сражаются в унисон с сердцами миллионов сограждан и всех свободолюбивых людей мира.

Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу.

Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю скорейшего восстановления раненым воинам. Всем, кто в строю, – сил и стойкости, вдохновения и радости, победоносного мира.

Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!"

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Євген Пилипенко

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