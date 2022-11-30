Никифоров: Достоверные потери ВСУ могут называть только Зеленский, Резников и Залужный
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что достоверные потери Вооруженных Сил Украины могут называть только Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом он сообщил в комментарии Суспильному.
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Сил обороны Украины в освободительной Большой войне против российских оккупантов составляют якобы "более 100 000 погибших".
По словам Никифорова, достоверную информацию о потерях должны озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный Главнокомандующий.
Он отметил, что Зеленский обнародует официальные данные, "когда настанет подходящий момент", так как это чувствительная информация.
- По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в 10 раз больше, чем Украина.
- Украинские военнослужащие ломают все стереотипы в военном деле — в ходе контрнаступления ВСУ несут вдесятеро меньшие потери, чем армия РФ, несмотря на законы войны, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
- Ранее о том, что потери России и Украины практически совпадают, говорил главный генерал США Марк Милли. Это опровергал Данилов, который сказал, что заявление Милли "не совсем соответствует действительности".
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