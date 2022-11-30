Никифоров: Достоверные потери ВСУ могут называть только Зеленский, Резников и Залужный

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что достоверные потери Вооруженных Сил Украины могут называть только Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом он сообщил в комментарии Суспильному.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Сил обороны Украины в освободительной Большой войне против российских оккупантов составляют якобы "более 100 000 погибших".

По словам Никифорова, достоверную информацию о потерях должны озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный Главнокомандующий.

Он отметил, что Зеленский обнародует официальные данные, "когда настанет подходящий момент", так как это чувствительная информация.

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Дмитро Гриниченко

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