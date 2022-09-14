Данилов о потерях во время контрнаступления: На одного нашего погибшего – 9-10 россиян

Украинские военнослужащие ломают все стереотипы в военном деле – в ходе контрнаступления ВСУ несут вдесятеро меньшие потери, чем армия РФ, несмотря на законы войны. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.

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"Я могу сказать, что потери противника по отношению к нашим, именно в этот период [контрнаступления], составляют 1 к 9 или 1 к 10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина, приходится 9-10 погибших рашистов, которые ворвались на нашу землю", – сказал Данилов.

Он назвал это "очень интересным показателем", так как, по законам войны, наступающая сторона несет намного большие потери, чем обороняющаяся.

"Мы ломаем стереотипы не только в военном деле, мы ломаем стереотипы и для представителей стран НАТО, и для наших партнеров. Они приятно удивлены тем качеством работы наших военных, наших гражданских и всего нашего общества", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что далеко не каждая страна способна оказывать такое сопротивление.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 сентября потери россиян в войне против Украины составили около 53 650 человек убитыми.

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Оксана Житнюк

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