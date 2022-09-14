11 единиц артиллерии, самолеты, вертолеты, системы ПВО России – что еще уничтожено за день
На 14 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 53 650 военнослужащих. За сутки ВСУ сожгли десятки единиц автотехники врага, сбили два вертолета и два самолета, а также эффективно поработали по артиллерии и ПВО россиян, пишет Генштаб.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 14 сентября:
личного состава — около 53 650 человек (+350 за прошедшие сутки);
танков — 2180 единиц (+5);
боевых бронированных машин — 4665 (+3);
артиллерийских систем — 1290 (+11);
РСЗО — 311 (-);
средств ПВО — 167 (+2);
самолетов — 246 (+2);
вертолетов — 215 (+2);
автотехники и автоцистерн — 3501 (+32);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 908 (+4);
спецтехники — 120 (+3);
крылатых ракет — 233 (-).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
- Ночью 14 сентября Николаев попал под массированный обстрел, пострадали жилые дома.
- 14 сентября в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией оккупации в Херсонской области.
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