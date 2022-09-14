11 единиц артиллерии, самолеты, вертолеты, системы ПВО России – что еще уничтожено за день

На 14 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 53 650 военнослужащих. За сутки ВСУ сожгли десятки единиц автотехники врага, сбили два вертолета и два самолета, а также эффективно поработали по артиллерии и ПВО россиян, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 14 сентября:

личного состава — около 53 650 человек (+350 за прошедшие сутки);

танков — 2180 единиц (+5);

боевых бронированных машин — 4665 (+3);

артиллерийских систем — 1290 (+11);

РСЗО — 311 (-);

средств ПВО — 167 (+2);

самолетов — 246 (+2);

вертолетов — 215 (+2);

автотехники и автоцистерн — 3501 (+32);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 908 (+4);

спецтехники — ​​120 (+3);

крылатых ракет — 233 (-).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Ночью 14 сентября Николаев попал под массированный обстрел, пострадали жилые дома.

14 сентября в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией оккупации в Херсонской области.

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Євген Пилипенко

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