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Херсонская область. ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 09:14
Херсонская область. ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Минобороны)

Вооруженные Силы Украины установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, особенности военной операции ВСУ на юге связаны с ландшафтом местности Херсонской области, где очень много рек, каналов и открытая степная местность.

"Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны противника. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян — это очень их деморализует", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что моральное состояние противника также подорвано успехами ВСУ при наступлении в Харьковской области, оккупанты обмениваются между собой слухами. 

"Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах", — резюмировала спикер ОК "Юг".

Читайте также: Белый дом: Наступление Украины — это ошеломляющий успех, но впереди битва в районе Херсона 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг Наталья Гуменюк наступление ВСУ
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