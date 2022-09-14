Херсонская область. ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, особенности военной операции ВСУ на юге связаны с ландшафтом местности Херсонской области, где очень много рек, каналов и открытая степная местность.
"Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны противника. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян — это очень их деморализует", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что моральное состояние противника также подорвано успехами ВСУ при наступлении в Харьковской области, оккупанты обмениваются между собой слухами.
"Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах", — резюмировала спикер ОК "Юг".
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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