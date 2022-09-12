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Наступление на Херсон. Россияне ведут переговоры с ВСУ, чтобы сложить оружие — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 11:06
Наступление на Херсон. Россияне ведут переговоры с ВСУ, чтобы сложить оружие — ОК
Российский оккупант (Фото: EPA)

Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие. Об этом в эфире канала Эспрессо сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, Вооруженные Силы Украины продолжают продвижение на южном направлении, назвав его "достаточно мощным".

"Речь идет не только о географическом продвижении, но и о психологическом воздействии на противника, поскольку вражеские подразделения пытаются выйти на контакт с нашими военными, чтобы провести переговоры о возможном сложении оружия и переходе под эгиду международного гуманитарного права", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что противник осознает, что затиснут между берегом Днепра и ВСУ, а поэтому пытается найти способы сохранить себе жизнь. 

Читайте также: Наступление на Херсон. ВСУ продвинулись на несколько десятков километров — ОК "Юг" 

Дмитро Гриниченко
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армия России война Херсонская область ОК Юг наступление ВСУ
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