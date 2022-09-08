Главный генерал США назвал наступление ВСУ на Херсон "тщательно продуманным и эффективным"

Наступление Вооруженных Сил Украины на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи. Об этом на брифинге после пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, цитирует его CNN.

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По его словам, Украина эффективно использует свою огневую мощь для формирования наземного маневра, продолжая наступления. Одновременно он отметил, что пока слишком рано полностью оценивать наступление ВСУ на Херсон.

Генерал сказал, что продвижение Сил обороны Украины в Херсонской области было "постоянным и преднамеренным".

"Я бы охарактеризовал это как тщательно продуманную наступательную операцию, которая нацелена на то, чтобы установить условия и затем захватить их цели", — заявил Милли.

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Дмитро Гриниченко

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