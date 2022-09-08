Блинкен: Сейчас идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя
Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что на сегодняшний день идет тяжелое и эффективное контрнаступление Украины. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
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По его словам, идет тяжелое контрнаступление Вооруженных Сил Украины и оно эффективно.
"Все это — преимущественно благодаря храбрости и стойкости украинцев, мы это видим на поле боя ежедневно. Мы чрезвычайно рады, что можем поддерживать ваши усилия. Но причина успеха в том, что это ваша родина, не родина России", — сказал Блинкен.
Он отметил, что Силы обороны Украины эффективно используют военную помощь от США.
"Речь идет о комплексных системах, которые нужны вам в более долгосрочной перспективе, чтобы сдержать и защитить страну от любой будущей агрессии России. Речь идет о поддержке, которая будет долгосрочной. Это мы обсуждали с главой МИД. Москва платит чрезвычайно высокую цену за эту агрессию", — подчеркнул он.
- 8 сентября Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он побывал в больнице "Охматдет" и посетил Киевскую область.
- Также на пятой встрече в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной.
- За день до Рамштайн-5 главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул необходимость поставок Украине дальнобойного оружия.
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