Блинкен: Сейчас идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что на сегодняшний день идет тяжелое и эффективное контрнаступление Украины. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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По его словам, идет тяжелое контрнаступление Вооруженных Сил Украины и оно эффективно.

"Все это — преимущественно благодаря храбрости и стойкости украинцев, мы это видим на поле боя ежедневно. Мы чрезвычайно рады, что можем поддерживать ваши усилия. Но причина успеха в том, что это ваша родина, не родина России", — сказал Блинкен.

Он отметил, что Силы обороны Украины эффективно используют военную помощь от США.

"Речь идет о комплексных системах, которые нужны вам в более долгосрочной перспективе, чтобы сдержать и защитить страну от любой будущей агрессии России. Речь идет о поддержке, которая будет долгосрочной. Это мы обсуждали с главой МИД. Москва платит чрезвычайно высокую цену за эту агрессию", — подчеркнул он.

Дмитро Гриниченко

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