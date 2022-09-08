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Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 13:25
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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По словам другого собеседника LIGA.net в дипломатических кругах, Блинкен побывал в больнице "Охматдит", посетит Киевскую область и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепа США, сообщает, что Блинкен объявит о выделении $2 млрд военного финансирования для Украины и еще 18 стран, которым может грозить российская агрессия.

Как передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа, визит Блинкена приурочен к прошедшей знаменательной для Украины дате – Дню независимости. В этот день, 24 августа, также исполнилось шесть месяцев с момента полномасштабного вторжения России.

  • Сегодня на пятой встрече в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной. 
Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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визит киев Энтони Блинкен
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