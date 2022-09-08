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Остин открыл Рамштайн-5: будут еще GMLRS, ракеты HARM, гаубицы и долгосрочная поддержка

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08.09.2022, 11:40
Остин открыл Рамштайн-5: будут еще GMLRS, ракеты HARM, гаубицы и долгосрочная поддержка - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

США выделят Украине новый пакет помощи на $675 млн, в который, в частности войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной. Об этом на открытии пятой встречи формата Рамштайн заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине – 20-й с августа 2021 года, сообщил Остин. Общая стоимость нового пакета – $675 млн.

Он включает снаряды GMLRS для HIMARS, гаубицы 105-мм, артиллерийские снаряды, ракеты HARM, броневики Humvee, противотанковые системы и другое оборудование.  

В течение речи Остин несколько раз подчеркивал, что страны формата Рамштайн намерены обеспечить долгосрочную поддержку Украине и ускорить ее.

"Война меняется… Мы будем работать вместе, чтобы тренировать украинские силы для долгого пути. Мы будем работать вместе, чтобы интегрировать украинские возможности и укрепить их объединенные операции долгосрочно. Мы будем работать вместе, чтобы улучшить нашу оборонную промышленность и удовлетворять требования Украины в течение долгого срока. И мы будем работать над производством и инновациями, чтобы удовлетворить долгосрочные потребности Украины", – заверил Остин.

Глава Пентагона также отметил, что США уже поставили Украине 126 гаубиц 155-мм. Также на вооружении ВСУ – 26 дальнобойных западных РСЗО от западных партнеров.

Кроме того, он поблагодарил партнеров за помощь, которую они оказали Украине после четвертого Рамштайна. Британию – за второй транш MLRS M270, Данию и Германию – за существенную помощь, Польшу – за хаб для поставок оружия и щедрые пожертвования оборудования.

Также Остин напомнил: Словакия, Северная Македония и несколько других стран летом анонсировали поставки Украине танков, тяжелого оружия и другого важного оборудования.

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Марко Сировой
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