Остин открыл Рамштайн-5: будут еще GMLRS, ракеты HARM, гаубицы и долгосрочная поддержка

США выделят Украине новый пакет помощи на $675 млн, в который, в частности войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной. Об этом на открытии пятой встречи формата Рамштайн заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине – 20-й с августа 2021 года, сообщил Остин. Общая стоимость нового пакета – $675 млн.

Он включает снаряды GMLRS для HIMARS, гаубицы 105-мм, артиллерийские снаряды, ракеты HARM, броневики Humvee, противотанковые системы и другое оборудование.

В течение речи Остин несколько раз подчеркивал, что страны формата Рамштайн намерены обеспечить долгосрочную поддержку Украине и ускорить ее.

"Война меняется… Мы будем работать вместе, чтобы тренировать украинские силы для долгого пути. Мы будем работать вместе, чтобы интегрировать украинские возможности и укрепить их объединенные операции долгосрочно. Мы будем работать вместе, чтобы улучшить нашу оборонную промышленность и удовлетворять требования Украины в течение долгого срока. И мы будем работать над производством и инновациями, чтобы удовлетворить долгосрочные потребности Украины", – заверил Остин.

Глава Пентагона также отметил, что США уже поставили Украине 126 гаубиц 155-мм. Также на вооружении ВСУ – 26 дальнобойных западных РСЗО от западных партнеров.

Кроме того, он поблагодарил партнеров за помощь, которую они оказали Украине после четвертого Рамштайна. Британию – за второй транш MLRS M270, Данию и Германию – за существенную помощь, Польшу – за хаб для поставок оружия и щедрые пожертвования оборудования.

Также Остин напомнил: Словакия, Северная Македония и несколько других стран летом анонсировали поставки Украине танков, тяжелого оружия и другого важного оборудования.

За день до Рамштайн-5 главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул необходимость поставок Украине дальнобойного оружия.

Читайте также: "Сломать стратегию Путина". США дают рекордную военную помощь для ВСУ будущего: что в ней

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.