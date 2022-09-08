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Блинкен встретился с Зеленским в Киеве. Передал послание Байдена о долгосрочной поддержке

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 16:53
Блинкен встретился с Зеленским в Киеве. Передал послание Байдена о долгосрочной поддержке - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

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По его словам, он проинформировал Зеленского о последнем пакете военной помощи США и заявил, что президент Джо Байден, "ясно дал понять, что будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется". 

"Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается — и останется — столицей суверенной, независимой Украины", — сказал Блинкен. 

Также он заявил, что военная помощь США и союзников подобрана так, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский США война военная помощь Энтони Блинкен
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