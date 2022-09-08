Блинкен встретился с Зеленским в Киеве. Передал послание Байдена о долгосрочной поддержке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

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По его словам, он проинформировал Зеленского о последнем пакете военной помощи США и заявил, что президент Джо Байден, "ясно дал понять, что будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

"Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается — и останется — столицей суверенной, независимой Украины", — сказал Блинкен.

Также он заявил, что военная помощь США и союзников подобрана так, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя.

8 сентября Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он побывал в больнице "Охматдит" и посетил Киевскую область.

Также на пятой встрече в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной.

За день до Рамштайн-5 главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул необходимость поставок Украине дальнобойного оружия.

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Дмитро Гриниченко

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