ВСУ уничтожили более 400 целей из HIMARS, это разрушительная сила — генерал Милли

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 400 целей российских оккупантов из ракетных систем HIMARS. Об этом на брифинге после пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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По его словам, Силы обороны Украины хорошо снабжаются системами, которые необходимы для защиты от россиян.

"Мы видим реальные и измеримые достижения от их использования. Например, украинцы уничтожили более 400 целей с Хаймарсами и их разрушительной силой", — сказал Милли.

Он отметил, что российские линии коммуникации и каналы поставок серьезно растянуты — это имеет прямое влияние на российские войска.

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Дмитро Гриниченко

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