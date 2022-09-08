ВСУ уничтожили более 400 целей из HIMARS, это разрушительная сила — генерал Милли
Вооруженные Силы Украины уничтожили более 400 целей российских оккупантов из ракетных систем HIMARS. Об этом на брифинге после пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
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По его словам, Силы обороны Украины хорошо снабжаются системами, которые необходимы для защиты от россиян.
"Мы видим реальные и измеримые достижения от их использования. Например, украинцы уничтожили более 400 целей с Хаймарсами и их разрушительной силой", — сказал Милли.
Он отметил, что российские линии коммуникации и каналы поставок серьезно растянуты — это имеет прямое влияние на российские войска.
- Также на пятой встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
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