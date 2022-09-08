Директор ЦРУ о контрнаступлении под Харьковом: Я бы не стал недооценивать возможности ВСУ
Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, цитирует его CNN.
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По его словам, Россия заплатит высокую цену за войну против Украины в течение длительного периода. Он назвал операции ВСУ на юге и в Харьковской области контрнаступлением.
"В северо-восточной части Украины я бы не стал недооценивать возможности и мужество украинцев прямо сейчас", — сказал Бернс.
Директор ЦРУ отметил, что в ходе войны была выявлена слабость армии России, а российская экономика получит долгосрочный ущерб на поколения.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.
- 8 сентября Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он побывал в больнице "Охматдет" и посетил Киевскую область.
- Также на пятой встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной.
- Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине.
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