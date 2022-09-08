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Директор ЦРУ о контрнаступлении под Харьковом: Я бы не стал недооценивать возможности ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 17:42
Директор ЦРУ о контрнаступлении под Харьковом: Я бы не стал недооценивать возможности ВСУ - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, цитирует его CNN.

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По его словам, Россия заплатит высокую цену за войну против Украины в течение длительного периода. Он назвал операции ВСУ на юге и в Харьковской области контрнаступлением. 

"В северо-восточной части Украины я бы не стал недооценивать возможности и мужество украинцев прямо сейчас", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ отметил, что в ходе войны была выявлена слабость армии России, а российская экономика получит долгосрочный ущерб на поколения. 

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

Читайте также: Блинкен: Сейчас идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя 

Дмитро Гриниченко
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