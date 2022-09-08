Директор ЦРУ о контрнаступлении под Харьковом: Я бы не стал недооценивать возможности ВСУ

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, цитирует его CNN.

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По его словам, Россия заплатит высокую цену за войну против Украины в течение длительного периода. Он назвал операции ВСУ на юге и в Харьковской области контрнаступлением.

"В северо-восточной части Украины я бы не стал недооценивать возможности и мужество украинцев прямо сейчас", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ отметил, что в ходе войны была выявлена слабость армии России, а российская экономика получит долгосрочный ущерб на поколения.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

8 сентября Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он побывал в больнице "Охматдет" и посетил Киевскую область.

Также на пятой встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной.

Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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