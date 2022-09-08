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Харьковское направление: ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, продвинулись на 50 км

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 15:16
Харьковское направление: ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, продвинулись на 50 км - Фото
Алексей Громов (Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform)

На Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км. Об этом в ходе брифинга 8 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Представитель Генштаба сообщил, что на Харьковском направлении с начала недели ВСУ во взаимодействии с Нацгвардией и другими силовыми структурами ведут активные действия для деоккупации территорий.

"На данный момент военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", – сообщил Громов.

  • 4 сентября Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, уничтоживших склад российских ракет, которые оккупанты использовали для обстрелов Харькова. Президент отметил, что "хорошая вещь MLRS".
  • Вчера Зеленский сказал о "хороших новостях" из Харьковской области, но не стал раскрывать деталей.
  • По оценкам ISW, украинским военным за два дня удалось продвинуться на 20 км и отвоевать около 400 кв. км в Харьковской области. 

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Оксана Житнюк
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Харьков деоккупация
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