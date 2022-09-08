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"Никакой паники" под Балаклеей и прогноз "жаркой погоды" в Крыму: Минобороны троллит РФ

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 08:46
Взрыв на аэродроме в Крыму (Фото - ЕРА)

Минобороны анонсирует "жаркую погоду" во временно оккупированном Крыму и рекомендует российским захватчикам готовиться к заплыву на большую дистанцию. Также украинское оборонное ведомство показало видео уничтожения российских установок С-300 в Харьковской области.

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"Прогноз погоды говорит, что в Крыму будет очень жарко. Российским захватчикам пора готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннесса может быть внесен новый рекорд самого длинного заплыва в открытой воде", – сказано в сообщении.

Также в Минобороны "потроллили" россиян из-за ситуации под Балаклеей в Харьковской области.

"В районе Балаклеи Харьковской области взорваны российские С-300. Но паниковать не надо… как говорится", – пишут в Минобороны.

  • О взрывах в Крыму сообщалось также 18 августа: в Керчи и в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек.
  • Главком ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердили, что удары по авиабазе россиян в Саках наносила украинская армия.
  • Вчера президент Владимир Зеленский объявил о "хороших новостях" на Харьковском направлении.

Читайте также: У Зеленского призвали жителей Крыма и других оккупированных территорий обустроить убежища

Оксана Житнюк
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Балаклея Крым С-300 минобороны деоккупация
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