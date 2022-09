"Никакой паники" под Балаклеей и прогноз "жаркой погоды" в Крыму: Минобороны троллит РФ

Минобороны анонсирует "жаркую погоду" во временно оккупированном Крыму и рекомендует российским захватчикам готовиться к заплыву на большую дистанцию. Также украинское оборонное ведомство показало видео уничтожения российских установок С-300 в Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Прогноз погоды говорит, что в Крыму будет очень жарко. Российским захватчикам пора готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннесса может быть внесен новый рекорд самого длинного заплыва в открытой воде", – сказано в сообщении.

Также в Минобороны "потроллили" россиян из-за ситуации под Балаклеей в Харьковской области.

"В районе Балаклеи Харьковской области взорваны российские С-300. Но паниковать не надо… как говорится", – пишут в Минобороны.

russian S-300s are blowing up near Balaklia, Kharkiv region. But there is no need to panic… as they say. pic.twitter.com/XeLltImGTs