Жители Крыма сообщают о взрыве в военном городке поселка Гвардейское – Крым.Реалии
Помимо взрывов на российском складе боеприпасов в Джанкойском районе, как минимум один сильный взрыв сегодня утром прогремел на территории военного городка в поселке Гвардейское Симферопольского района. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей.
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Жители Гвардейского, проживающие в местном авиагарнизоне, рассказали корреспонденту издания, что слышали как минимум один сильный взрыв 16 августа, приблизительно в 6:00.
Дым и огонь после случившегося они сами не видели. Один из собеседников уточнил, что взрыв произошел на территории военного городка, предположительно в казарме. Пострадали ли при этом российские военнослужащие и находились ли они там в момент взрыва вообще, издание уточнить не смогло.
По данным Крым.Реалии, на авиабазе в пределах поселка дислоцируется 37–й смешанный авиаполк российских военно-космических сил в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).
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