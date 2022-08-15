UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский создал и возглавил Консультативный совет по деоккупации Крыма

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 19:47
Зеленский создал и возглавил Консультативный совет по деоккупации Крыма - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя. Возглавит новый орган сам Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В указе сказано, что Консультативный совет по Крыму создается для координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины.

Совещательный орган должен помочь преодолеть последствия и возместить ущерб, причиненный агрессией России Украине и ее гражданам гражданам. Также Консультативный совет будет задействован в рамках Крымской платформы.

Возглавит Консультативный совет президент, а секретарем будет постпред президента в Крыму (сейчас это Тамила Ташева). Также в состав войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Минкульта Александр Ткаченко и другие члены правительства.

  • Зеленский неоднократно заявлял, что результатом войны с Россией должно стать восстановление территориальной целостности Украины, включая временно оккупированный Крым. 

Читайте также: Война началась с оккупации Крыма и закончится после его деоккупации – Подоляк

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Крым севастополь деоккупация реинтеграция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 