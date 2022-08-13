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Война началась с оккупации Крыма и закончится после его деоккупации – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 13:42
Война началась с оккупации Крыма и закончится после его деоккупации – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Россия начала войну против Украины и всего мира в 2014 году с захвата украинского Крыма, и окончанием этой войны станет освобождение полуострова. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия начала войну против Украины и всего мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война и закончиться должна именно освобождением Крыма", – написал Подоляк.

Он также подчеркнул, что крайне важно юридически наказать инициаторов, как ее называют в Кремле, "специальной военной операции", которые поименно перечислены в протоколе Совбеза России от 21 февраля.

"Все остальное будет просто хождением по кругу", – считает Подоляк.

Скриншот из Twitter Михайло Подоляк_
Сергей Бережной
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Крым победа деоккупация михаил подоляк
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