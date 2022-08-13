Война началась с оккупации Крыма и закончится после его деоккупации – Подоляк
13.08.2022, 13:42
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)
Россия начала войну против Украины и всего мира в 2014 году с захвата украинского Крыма, и окончанием этой войны станет освобождение полуострова. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Россия начала войну против Украины и всего мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война и закончиться должна именно освобождением Крыма", – написал Подоляк.
Он также подчеркнул, что крайне важно юридически наказать инициаторов, как ее называют в Кремле, "специальной военной операции", которые поименно перечислены в протоколе Совбеза России от 21 февраля.
"Все остальное будет просто хождением по кругу", – считает Подоляк.
- 9 августа бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал, что "слишком рискованно оставлять в руках России даже Крым, когда Путин и Лавров говорят, что они собираются захватить всю Украину".
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