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Украина должна вернуть все свои территории, включая Крым, чтобы Путин принял это — Волкер

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 14:46
Украина должна вернуть все свои территории, включая Крым, чтобы Путин принял это — Волкер - Фото
Курт Волкер (Фото: EPA)

Украине стоит освободить все временно оккупированные Россией территории, включая захваченный с 2014 года Крым. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Европейской правде

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По его словам, полномасштабная война России против Украины разбила все рассуждения о том, что временно оккупированные территории Донбасса можно якобы быстрее вернуть, чем Крым. 

"На кон поставлено абсолютно все. У Путина без этого не пропадет имперский аппетит, поэтому будет слишком рискованно оставлять в руках России даже Крым. Когда Путин и Лавров говорят, что они собираются захватить всю Украину, чтобы провести "демилитаризацию и денацификацию", то это не оставляет пространства для компромисса с таким противником", — сказал Волкер.

Дипломат риторически отметил, что Украина "не может согласиться с тем, что ее захватит Россия", а поэтому, по его мнению, нужно воевать за возвращение всех оккупированных территорий, чтобы "Россия и Путин приняли тот факт, что им придется жить в пределах своих границ". 

Читайте также: Кулеба: Даже если РФ будет снова стоять под Киевом, мы будем планировать деоккупацию Крыма 

Дмитрий Гриниченко
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Курт Волкер война Крым освобождение территорий
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