Украина должна вернуть все свои территории, включая Крым, чтобы Путин принял это — Волкер
Украине стоит освободить все временно оккупированные Россией территории, включая захваченный с 2014 года Крым. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Европейской правде.
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По его словам, полномасштабная война России против Украины разбила все рассуждения о том, что временно оккупированные территории Донбасса можно якобы быстрее вернуть, чем Крым.
"На кон поставлено абсолютно все. У Путина без этого не пропадет имперский аппетит, поэтому будет слишком рискованно оставлять в руках России даже Крым. Когда Путин и Лавров говорят, что они собираются захватить всю Украину, чтобы провести "демилитаризацию и денацификацию", то это не оставляет пространства для компромисса с таким противником", — сказал Волкер.
Дипломат риторически отметил, что Украина "не может согласиться с тем, что ее захватит Россия", а поэтому, по его мнению, нужно воевать за возвращение всех оккупированных территорий, чтобы "Россия и Путин приняли тот факт, что им придется жить в пределах своих границ".
- Предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России или – сейчас – прекратить его, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывание Трампа, назвав его "абсурдным российским пропагандистским штампом".
- Главное управление разведки Минобороны сообщает об изменении настроений во временно оккупированном Крыму – люди начинают понимать, что угроза военных действий на территории полуострова становится реальностью.
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