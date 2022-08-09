Украина должна вернуть все свои территории, включая Крым, чтобы Путин принял это — Волкер

Украине стоит освободить все временно оккупированные Россией территории, включая захваченный с 2014 года Крым. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Европейской правде.

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По его словам, полномасштабная война России против Украины разбила все рассуждения о том, что временно оккупированные территории Донбасса можно якобы быстрее вернуть, чем Крым.

"На кон поставлено абсолютно все. У Путина без этого не пропадет имперский аппетит, поэтому будет слишком рискованно оставлять в руках России даже Крым. Когда Путин и Лавров говорят, что они собираются захватить всю Украину, чтобы провести "демилитаризацию и денацификацию", то это не оставляет пространства для компромисса с таким противником", — сказал Волкер.

Дипломат риторически отметил, что Украина "не может согласиться с тем, что ее захватит Россия", а поэтому, по его мнению, нужно воевать за возвращение всех оккупированных территорий, чтобы "Россия и Путин приняли тот факт, что им придется жить в пределах своих границ".

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Дмитрий Гриниченко

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