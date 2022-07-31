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В ГУР говорят о смене настроений в Крыму: Приходит понимание угрозы войны на полуострове

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 13:20
В ГУР говорят о смене настроений в Крыму: Приходит понимание угрозы войны на полуострове - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главное управление разведки Минобороны сообщает об изменении настроений во временно оккупированном Крыму – люди начинают понимать, что угроза военных действий на территории полуострова становится реальностью. Об этом сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью Радио Свобода.

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"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, у которых есть родственники на территории нашего государства – будь то Киев или Харьков", – сказал Скибицкий.

Также, по его словам, настроения изменились у тех, чьи родственники находятся на временно оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города.

"И второе – это те родственники, где братья, сыновья, родители погибли… Угроза перенесения войны на территорию Крыма – для них это уже становится реальностью", – добавил Скибицкий.

  • Сегодня российские оккупанты заявили, что по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе якобы был нанесен удар. Якобы из-за этого в городе решили отменить все праздничные мероприятия по случаю дня флота России.
  • ВМС Украины заявили, что на самом деле оккупанты опасаются ВСУ и придумали повод отменить "праздник", "чтобы в который раз не опозориться перед всем миром".

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Оксана Житнюк
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война Крым разведка гур Вадим Скибицкий
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