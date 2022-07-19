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У Резникова пригрозили флоту России: РФ должна покинуть Крым, если хочет существовать

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 11:03
У Резникова пригрозили флоту России: РФ должна покинуть Крым, если хочет существовать - Фото
Владимир Путин идет на дно (фото - ЕРА)

Украина рано или поздно атакует российский флот в Черном море. РФ должна покинуть временно оккупированный Крым, если хочет продолжить существовать как страна. Об этом заявил в интервью The Times заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, который наблюдает в Великобритании за учениями украинских войск.

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"У нас есть постоянная угроза со стороны российского Черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на Змеином острове. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу", – сказал он.

По словам Гаврилова, Украина готова атаковать российские корабли по всему Черному морю, если будет иметь такую возможность.

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Заместитель Алексея Резникова добавил, что Украина планирует освободить Крым и ведет переговоры с Западом по вопросу использования западного оружия для поражения российских войск на временно оккупированном полуострове.

"Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать Россию в Черном море и Крыму. Крым – это украинская территория, поэтому любая цель там законна для нас", – сказал Гаврилов.

Он отметил, что Крым можно вернуть военным или дипломатическим путем – и надо тщательно подумать, как это сделать правильно. "Россия должна будет покинуть Крым, если они хотят существовать как страна", – подытожил он.

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Марк Сировой
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Алексей Резников ВСУ Крым черноморский флот рф черное море владимир гаврилов
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