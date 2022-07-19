У Резникова пригрозили флоту России: РФ должна покинуть Крым, если хочет существовать
Украина рано или поздно атакует российский флот в Черном море. РФ должна покинуть временно оккупированный Крым, если хочет продолжить существовать как страна. Об этом заявил в интервью The Times заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, который наблюдает в Великобритании за учениями украинских войск.
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"У нас есть постоянная угроза со стороны российского Черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на Змеином острове. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу", – сказал он.
По словам Гаврилова, Украина готова атаковать российские корабли по всему Черному морю, если будет иметь такую возможность.
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Заместитель Алексея Резникова добавил, что Украина планирует освободить Крым и ведет переговоры с Западом по вопросу использования западного оружия для поражения российских войск на временно оккупированном полуострове.
"Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать Россию в Черном море и Крыму. Крым – это украинская территория, поэтому любая цель там законна для нас", – сказал Гаврилов.
Он отметил, что Крым можно вернуть военным или дипломатическим путем – и надо тщательно подумать, как это сделать правильно. "Россия должна будет покинуть Крым, если они хотят существовать как страна", – подытожил он.
- Украинские военные с помощью противокораблеьных ракет и другого современного оружия потопили ракетный крейсер "Москва" (флагман Черноморского флота РФ), корабли поменьше, а также выбили россиян из острова Змеиный.
- Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Украине "судным днем", если она попытается деоккупировать Крым военным путем. Президент Владимир Зеленский назвал его слова "не очень трезвым заявлением".
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