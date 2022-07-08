Экс-командующий НАТО назвал Крымский мост "законной целью" для ВСУ
Бывший командующий силами США и НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что Крымский мост – это "законная цель" для Украины, и ВСУ могли бы ударить по нему недавно поставленными ракетами Harpoon. Об этом он сказал в комментарии The Times.
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Бридлав, который был верховным главнокомандующим союзников США в Европе с 2013 по 2016 год, заявил, что нападение на мост было бы оправдано агрессией России против Украины во всех смыслах.
"Керченский мост — законная цель", — сказал он.
Для удара, по мнению генерала, можно использовать ракеты Harpoon, которые способны нанести сокрушительный удар по мосту, соединяющему Керченский пролив и материковую часть РФ.
Генерал поддержал такое нападение, когда Россия нанесла авиаудары по Краматорску.
- 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".
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