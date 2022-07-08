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Экс-командующий НАТО назвал Крымский мост "законной целью" для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 15:16
Экс-командующий НАТО назвал Крымский мост
Керченский мост (Фото: ЕРА)

Бывший командующий силами США и НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что Крымский мост – это "законная цель" для Украины, и ВСУ могли бы ударить по нему недавно поставленными ракетами Harpoon. Об этом он сказал в комментарии The Times.

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Бридлав, который был верховным главнокомандующим союзников США в Европе с 2013 по 2016 год, заявил, что нападение на мост было бы оправдано агрессией России против Украины во всех смыслах.

"Керченский мост — законная цель", — сказал он.

Для удара, по мнению генерала, можно использовать ракеты Harpoon, которые способны нанести сокрушительный удар по мосту, соединяющему Керченский пролив и материковую часть РФ.

Генерал поддержал такое нападение, когда Россия нанесла авиаудары по Краматорску.

Читайте также: Разведка Украины получила и опубликовала полную техническую документацию Крымского моста

Оксана Житнюк
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нато керченский мост крымский мост мост harpoon
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