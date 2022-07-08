Экс-командующий НАТО назвал Крымский мост "законной целью" для ВСУ

Бывший командующий силами США и НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что Крымский мост – это "законная цель" для Украины, и ВСУ могли бы ударить по нему недавно поставленными ракетами Harpoon. Об этом он сказал в комментарии The Times.

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Бридлав, который был верховным главнокомандующим союзников США в Европе с 2013 по 2016 год, заявил, что нападение на мост было бы оправдано агрессией России против Украины во всех смыслах.

"Керченский мост — законная цель", — сказал он.

Для удара, по мнению генерала, можно использовать ракеты Harpoon, которые способны нанести сокрушительный удар по мосту, соединяющему Керченский пролив и материковую часть РФ.

Генерал поддержал такое нападение, когда Россия нанесла авиаудары по Краматорску.

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".

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Оксана Житнюк

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