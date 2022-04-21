Данилов об ударе по Крымскому мосту: Обязательно сделаем, как только будет возможность

Вооруженные Силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.

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Данилову задали вопрос: "А рубануть по Крымскому мосту мы можем, как вы считаете? Потому что они перебрасывают помощь по этому пути".

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – ответил секретарь СНБО.

Мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Россией Крым и Краснодарский край РФ, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019-го РФ запустила железнодорожное сообщение по этому мосту, за что США ввели дополнительные санкции.

Украина подала иск в международный арбитраж в связи с незаконным строительством Керченского моста.

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Наталия Медведева

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