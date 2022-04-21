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Данилов об ударе по Крымскому мосту: Обязательно сделаем, как только будет возможность

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 05:45
Данилов об ударе по Крымскому мосту: Обязательно сделаем, как только будет возможность - Фото
Алексей Данилов (скриншот из трансляции канала 1+1)

Вооруженные Силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.

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Данилову задали вопрос: "А рубануть по Крымскому мосту мы можем, как вы считаете? Потому что они перебрасывают помощь по этому пути".

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – ответил секретарь СНБО.

Читайте также: Данилов: Большое наступление на востоке еще не началось, враг испытывает ВСУ на прочность

Наталия Медведева
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крымский мост Алексей Данилов война
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