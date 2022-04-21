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Данилов: Большое наступление на востоке еще не началось, враг испытывает ВСУ на прочность

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 01:26
Данилов: Большое наступление на востоке еще не началось, враг испытывает ВСУ на прочность - Фото
Алексей Данилов (скриншот видео Свобода слова на ICTV)

Большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.

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"Вчера утром (19 апреля) начались бои на всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их проба на прочность наших Вооруженных сил. Проба была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО не согласен с тем, что эта битва за Донбасс станет последней и решающей: "Я не был бы таким оптимистичным. Впереди еще может быть много разных вещей. Это не является, как раньше говорили, последним и решающим боем. Это один из боев, которые ведутся на территории нашей страны, начиная с 2014 года".

Данилов отметил, что, по данным разведок, Россия может подтягивать новые ресурсы и резервы в течение следующих двух-четырех недель.

"Мы ни в коем случае не имеем с вами права умалять силу нашего врага: большая страна, людей много, ума — не совсем... Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте — так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, довольно сложно на сегодняшний день. Но то, что уже чувствуется напряжение в этом направлении у РФ – это известная вещь", – говорит секретарь СНБО.

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Наталия Медведева
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Алексей Данилов наступление Донбасс снбо
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