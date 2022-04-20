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На Донбассе за сутки отбили 9 атак оккупантов. Уничтожен зенитный ракетный комплекс – ООС

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 23:00
На Донбассе за сутки отбили 9 атак оккупантов. Уничтожен зенитный ракетный комплекс – ООС - Фото
Фото: ООС/Facebook

За текущие сутки, 20 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает ООС.   

Украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами. 

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". 

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. 

  • 19 апреля, военнослужащие ООС отбили 10 атак оккупантов, уничтожили 12 танков и сбили один вражеский самолет Су-34.  

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Роман Брыль
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