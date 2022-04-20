На Донбассе за сутки отбили 9 атак оккупантов. Уничтожен зенитный ракетный комплекс – ООС
За текущие сутки, 20 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает ООС.
Украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.
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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
- 19 апреля, военнослужащие ООС отбили 10 атак оккупантов, уничтожили 12 танков и сбили один вражеский самолет Су-34.
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