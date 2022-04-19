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На Донбассе отбили 10 атак оккупантов. Уничтожен самолет и 12 танков – ООС

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19.04.2022, 23:28
На Донбассе отбили 10 атак оккупантов. Уничтожен самолет и 12 танков – ООС - Фото
Фото: ООС/Facebook

За текущие сутки, 19 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага в Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает ООС.  

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Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники. 

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету. 

  • За сутки 18 апреля на Донецком и Луганском направлениях украинские военные успешно отбили семь атак российских оккупантов.  

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Роман Брыль
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оос беспилотники Су-34 зона оос российские оккупанты
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