"Очень хорошая встреча" и просьба о ПВО: как Зеленский и Трамп оценили переговоры в Давосе

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи 17 октября 2025 года (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Обе стороны оценили их положительно, а украинский руководитель сообщил, что просил о дополнительных ракетах для противовоздушной обороны.

В Офисе Зеленского сообщили медиа, что встреча была "хорошей". Судя по сообщениям ОП, она длилась около часа.

Впоследствии Трамп также положительно оценил переговоры с украинским лидером.

"Я имел очень хорошую встречу с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", – передает его слова телеканал Sky News.

На вопрос, есть ли шанс заключить соглашение в этот же день, 22 января, глава США ответил: "Посмотрим, что произойдет".

Он анонсировал встречу американской стороны с россиянами 23 числа и переговоры с диктатором Владимиром Путиным (их анонсировали на 22-е. – Ред.).

Также Трамп сообщил, что они с Зеленским не обсуждали вопрос о вступлении украинского президента в Совет мира, который был создан во время форума в Давосе.

ОБНОВЛЕНО. "Хорошая встреча с президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены", – заявил украинский руководитель впоследствии.

Он добавил, что они с Трампом обсуждали ПВО для Украины, отметив, что предыдущая встреча с главой США помогла в этом вопросе.

Зеленский надеется, что на этот раз ПВО Украины тоже усилится. Глава государства поблагодарил коллегу за предыдущий пакет ракет для ПВО и попросил о дополнительном.