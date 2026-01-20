Зеленский о Давосе: Сейчас занимаюсь энергетикой, поеду если будут договоренности

Глава Украины прокомментировал, будет ли участвовать во Всемирном экономическом форуме и ход переговоров с США

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что посетит Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, если на нем будут заключены соответствующие договоренности, однако пока он занимается энергетическими вопросами после массированного российского обстрела. Об этом глава государства сообщил во время общения с медиа.

"Пока у меня план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации со Штабом энергетическим, также онлайн-офлайн встречи – это самый главный приоритет. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не Экономический форум", – сказал президент.

Однако он отметил, что "все может измениться каждую минуту", поскольку для него и украинцев очень важно закончить эту войну.

Поэтому, если будут готовы соглашения между Украиной и США о "Плане процветания" и гарантиях безопасности, то поездка на Давос состоится, сказал Зеленский, указав, что "остается последняя миля, чтобы завершить эти документы".

"Если будут пакеты энергетические, или даже встречи и решения по дополнительной противовоздушной обороне – безусловно, я буду ехать. Но пока у меня есть вызов в Украине, и для меня очень важно сейчас координировать все службы", – добавил глава государства.

Он отметил, что от украинской команды из Давоса поступают сигналы, что, например, стороны "почти закончили" документ о восстановлении Украины.

"Пока что я жду вечера: у меня будет еще один селектор вечерний. Поставлены соответствующие задачи, не хочу ожидать это дни или недели. Хочу проверить, как выполнены задачи по усилению отопления и энергетики в нескольких наших областях – и поэтому пока буду в Киеве. [...] Безусловно, всегда встречи с Америкой должны заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или о приближении к окончанию войны. И если документы готовы – будем встречаться", – подытожил глава государства.