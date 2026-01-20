Минимум часть из российских ракет в новой атаке сделана в 2026 году – Зеленскому
По крайней мере некоторые ракеты, использованные РФ во время массированной атаки в ночь на 20 января, были изготовлены в 2026-м. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после специального энергетического селектора.
"По имеющейся информации, по меньшей мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году. Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали", – рассказал глава государства.
Также он сообщил о докладе командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко относительно применения украинских систем противовоздушной обороны для сбивания ракет оккупантов и относительно обновленной тактики захватчиков.
Зеленский поручил военным "немедленно связаться" с партнерами, прежде всего с США, и подробно сообщить им об "изменениях российской тактики удара и особого направления атаки на поражение объектов энергетики".
"Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО – время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки", – добавил президент.
- Ранее глава государства сообщил, что за сутки до нового российского удара Украина наконец получила нужные ракеты для ПВО, что "существенно помогло".
- По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 14 из 18 баллистических и 13 из 15 крылатых ракет, а также 315 из 339 беспилотников.
Комментарии (0)