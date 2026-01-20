Зеленский: За сутки до новой массированной атаки Украина наконец-то получила ракеты ПВО

РФ атаковала Украину десятками ракет, в том числе "Цирконом", и сотнями ударных дронов. Зеленский заявил о существенном количестве сбитых целей

Последствия атаки в Одесской области (Фото: ГСЧС / Telegram)

В ночь на 20 января и утром Россия атаковала Украину 34 ракетами и 339 беспилотниками. Украине удалось сбить немало целей благодаря полученным накануне ракетам к системам противовоздушной обороны, сообщил президент Владимир Зеленский.

"За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "петриотов", для "насамсов", для других систем ПВО критически необходимы", – подчеркнул президент.

Он отметил важность дипломатической работы над тем, чтобы Украина получила достаточное количество средств ПВО, и что партнеры "должны не подводить с этим".

По информации Воздушных сил, Россия атаковала Украину одной противокорабельной ракетой "Циркон", 18 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300, 15 крылатыми ракетами Х-101, 339 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Около 250 из них – "шахеды".

СПРАВКА – 3М22 "Циркон" – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, взятая на вооружение РФ в январе 2023 года. Враг заявлял о таких характеристиках ракеты: дальность – 600-1500 км; скорость – до 8-9 Мах; масса боевой части – около 300-400 кг. Россия уже била этой ракетой по Киеву в феврале 2024-го и по Сумской области - в ноябре 2025-го.

ПВО сбито/подавлено 342 цели, из них 14 "Искандер-М"/С-300, 13 Х-101 и 315 дронов.

Зафиксировано попадание пяти ракет и 24 дронов на 11 локациях, а также падение обломков – еще на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется.