Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) исследуют российские ракеты, которыми армия РФ 7 февраля 2024 атаковала Украину. По предварительной информации, речь идет об использовании ракеты 3М22 "Циркон", о чем свидетельствуют маркировки на частях обломков, сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

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"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. Ракета направлялась в зону, где нет военных объектов, пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди", – написал Рувин и пояснил, что 3М22 "Циркон" – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, принятая на вооружение в РФ в январе 2023 года.

Обломок вероятно ракеты 3М22 "Циркон", найденный на месте удара по Киеву 7 февраля (Фото: открытые источники)

Россияне заявляли о следующих характеристиках:

→ дальность – 600-1500 км;

→ скорость до восемь-девять Мах;

→ масса боевой части около 300-400 кг,

→ длина 8-10 м.

В целом, как пояснил Рувин, в российских ракетах есть детали, которые могут применяться сразу в нескольких типах изделий, другие – узлы только для конкретных образцов.

Схематическое строение ракеты 3М22 "Циркон" и обнаруженные обломки (Фото: скриншот из видео)

Директор Института отметил, что в этом случае есть элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 "Циркон" – специфические маркировки имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов. По его словам, ракета состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22. То есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет – 3М22.

По словам Рувина, на нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия.

Он также отметил, что болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". В частности, по его данным, другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов – конец 2023-2024 года, что означает, что ракета была собрана недавно.

В то же время, отметил Рувин, микроэлектроника мало сохранена и практически не поддается анализу из-за физических повреждений. Сейчас специалисты определяют состав металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Он добавил, что во время дальнейшего экспертного исследования всю возможную информацию детализируют.

С самого утра Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.

ГСЧС сообщила, что в многоэтажке в Голосеевском районе из-под завалов деблокировано тело четвертого погибшего. 19 человек получили трамвы, эвакуированы 60 жильцов дома, пострадавшим оказывали помощь медики и психологи ГСЧС, пишет ведомство.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

В результате массированной российской атаки в Киеве погибли три человека, более 10 пострадали в Голосеевском и Днепровском районах.

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