Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування. Відео з наслідками удару опублікувало Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті помер у реанімації чоловік, якого госпіталізували після обстрілу: у нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

Суспільне передає, що внаслідок ударів також є травмовані, а понад 20 будинків зазнали пошкоджень – у місті зараз працюють відповідні служби над ліквідацією наслідків атаки.

"Ми з вами стоїмо в суцільно приватному житловому кварталі, де в радіусі кілометра немає жодного підприємства", — повідомив медіа заступник міського голови Анатолій Петров з місця російського удару.

Міненерго повідомило, що у Миколаєві через ранкові обстріли відключено 220 побутових та 6 юридичних споживачів: їх планують заживити до кінця дня, після того, як дозволить безпекова ситуація.

ДСНС додала, що у місті пошкоджена газова мережа.

На фото видно вирву посеред вулиці та понівечені будинки, фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

З самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці. У Києві унаслідок атаки є постраждалі та руйнування, також повідомлялося про влучання у Харкові.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

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