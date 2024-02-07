РФ б'є ракетами з Ту-95МС, балістикою та "шахедами". Вибухи у Харкові, Миколаєві та Києві

Ту-95МС (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники підійняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та запустили крилаті ракети по Україні. Також окупанти атакували дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Про це написали Повітряні сили. У Харкові та Миколаєві чули вибухи, повідомили місцеві мешканці.

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2:58. Повітряні сили повідомили про зліт кількох Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області, орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку.

5:06. ПС повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

5:24. ПС оголосили ракетну небезпеку в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

5:47. ПС повідомили про рух "шахедів" територією Миколаївської області у північно-західному напрямку.

5:58. "Перша група крилатих ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини", – пишуть ПС.

6:01. "Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях", – написав голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

6:02. "Харків в укриття", – ПС.

Суспільне повідомило про звуки вибухів у Миколаєві.

6:03. "Швидкісні цілі у напрямку Павлограда", – ПС.

6:04. "Кілька груп ракет на Сумщині курсом на захід! Ракети з Криму у напрямку Миколаївщини", – ПС.

6:05. Повітряні сили повідомили про балістичну ціль по Харкову.

6:06. ПС закликали мешканців Полтави йти в укриття.

"Ракети на Київ зі сходу", – написали ПС.

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6:08. У Миколаєві було чути повторні звуки вибухів, пише Суспільне.

6:09. "Армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – повідомив голова Харківської ОВА.

6:12. "Ракета у напрямку Кривого Рогу!" – ПС.

6:15. "Перша група ракет на Київщині, курсом на південний захід. Ще дві групи вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід", – пишуть Повітряні сили.

6:16. "Нова група ракет на Сумщині! Курсом на Полтавщину", – ПС.

6:18. "Продовжується атака "шахедів" на Миколаївщину з півдня", – Повітряні сили.

6:22. Повітряні сили повідомили про кілька груп російських ракет на півдні Київщини – рухаються курсом на Вінниччину, групу ракет на Кіровоградщині курсом на північний захід та ракету на Сумщині курсом на Чернігівщину.

6:23. "Крилата ракета на Кіровоградщині – курсом на захід", – ПС.

6:26. У Харкові, попередньо, зафіксовані влучання у Слобідському районі – є пошкодження нежитлової інфраструктури, на цю хвилину – без постраждалих, повідомив голова ОВА.

6:30. "Крилаті ракети у Вінницькій області, південніше обласного центру", – ПС.

6:35. "Ракета на Черкащині курсом на південний захід", – ПС.

6:36. Повітряні сили повідомили про загрозу пусків Х-22 на Харківському напрямку.

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6:38. "Крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельниччини", – ПС.

6:39. "Ракети на Харківщині", – ПС.

6:44. "Крилаті ракети маневрують у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській областях – не ігноруйте загрозу", – написали Повітряні сили.

6:45. Ракета з Харківщини рухається у напрямку Дніпропетровщини, повідомили ПС.

Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 і закликали мешканців Харківщини йти в укриття.

6:48. Ракети у напрямку Павлограда та Запоріжжя, пишуть ПС.

6:50. "Х-22 у напрямку Дніпропетровщини", – ПС.

6:51. "Крилаті ракети з Хмельниччини увійшли в Тернопільську область", – Повітряні сили.

6:52. Повітряні сили повідомили про декілька російських ракет на Житомирщині – летять у напрямку Києва.

6:54. Крилаті ракети окупантів під Києвом, буде робота протиповітряної оборони, повідомили у Повітряних силах.

6:55. ПС написали про імовірні повторні пуски із Ту-95 з Каспійського моря.

Фото: МВС

6:56. "Загроза для Вінниччини зберігається. Ракети південніше Вінниці курсом на захід", – ПС.

Крилата ракета загарбників у Львівській області, написали військові.

6:58. "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – написав голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

6:59. У Києві вибухи, повідомив мер міста Віталій Кличко.

7:02. На Черкащині чути звуки вибухів, повідомляє Суспільне.

7:03. "Кілька крилатих ракет продовжують рухатись у напрямку Києва, також маневрують на Хмельниччині та Львівщині", – ПС.

7:08. Крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею, повідомили Повітряні сили.

Військові закликали мешканців Самбора перейти в укриття.

7:10. "Крилата ракета на Тернопільщині – північніше обласного центру", – ПС.

7:13. Ракета, яка рухалась у бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку Львова, пишуть Повітряні сили.

7:20. "Крилаті ракети маневрують на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей", – ПС.

7:25. "Активізація тактичної авіації в повітряному просторі окупованої Донеччини", – ПС.

7:32. У Дрогобичі Львівської області сталися вибухи, повідомив голова обладміністрації Максим Козицький.

7:37. "Ракета на Миколаїв", - ПС.

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7:38. "Кілька груп ракет заходять на Сумщину з Курської області [РФ]", - пишуть Повітряні сили.

Ракета, котра летіла на Миколаїв, тримає курс на Черкащину, повідомили ПС.

7:40. "Ракети на Черкащині курсом на Київ! Кілька груп ракет на Сумщині південно-західним курсом", - ПС.

"Ракета на Київ з півдня! Терміново в укриття", - попередили Повітряні сили.

7:42. ПС повідомили про фіксацію повторних пусків.

ПС пишуть повідомили про ракети на півночі Херсонщини західним курсом.

7:43. У Києві стався вибух, повідомив мер столиці.

Голова КМВА повідомив про роботу протиповітряної оборони у місті.

7:45. "Кілька груп ракет рухаються вздовж межі Чернігівської, Полтавської областей, курсом на південний захід", - ПС.

7:46. "Швидкісна ракета на Київ! Терміново в укриття", - Повітряні сили.

7:48. У Києві відбулася серія з 6-7 вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net у столиці.

7:53. "Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці. Детальніше - згодом", - написав мер Києва.

7:55. "Група ракет [яка рухалася вздовж межі Чернігівщини та Полтавщини] змінила курс, рухається на Київ! Решта груп продовжують рух південно-західним курсом", - ПС.

7:59. "Ракети в районі Борисполя", - ПС.

8:00. "Група ракет на Київ по руслу Дніпра з півдня", - ПС.

"Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється", - пише КМВА.

8:01. Внаслідок російської атаки уламками ракети в Києві пошкоджені дві високовольтних лінії, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії, повідомив Кличко.

8:02. Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Києві та закликали залишатися в укриттях.

8:04. "Одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці", - написав мер Києва.

8:09. У Голосіївський район Києва прямує пожежно-рятувальний підрозділ, там, попередньо, сталося загоряння будівлі, повідомив Кличко.

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Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва було загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та палав газопровід. У Києві постраждали 22 особи, повідомив президент Володимир Зеленський.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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