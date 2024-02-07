РФ б'є ракетами з Ту-95МС, балістикою та "шахедами". Вибухи у Харкові, Миколаєві та Києві

РФ б'є ракетами з Ту-95МС, балістикою та "шахедами". Вибухи у Харкові, Миколаєві та Києвіоновлено
Російські загарбники підійняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та запустили крилаті ракети по Україні. Також окупанти атакували дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Про це написали Повітряні сили. У Харкові та Миколаєві чули вибухи, повідомили місцеві мешканці.
2:58. Повітряні сили повідомили про зліт кількох Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області, орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку.
5:06. ПС повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.
5:24. ПС оголосили ракетну небезпеку в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
5:47. ПС повідомили про рух "шахедів" територією Миколаївської області у північно-західному напрямку.
5:58. "Перша група крилатих ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини", – пишуть ПС.
6:01. "Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях", – написав голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.
6:02. "Харків в укриття", – ПС.
Суспільне повідомило про звуки вибухів у Миколаєві.
6:03. "Швидкісні цілі у напрямку Павлограда", – ПС.
6:04. "Кілька груп ракет на Сумщині курсом на захід! Ракети з Криму у напрямку Миколаївщини", – ПС.
6:05. Повітряні сили повідомили про балістичну ціль по Харкову.
6:06. ПС закликали мешканців Полтави йти в укриття.
"Ракети на Київ зі сходу", – написали ПС.
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6:08. У Миколаєві було чути повторні звуки вибухів, пише Суспільне.
6:09. "Армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – повідомив голова Харківської ОВА.
6:12. "Ракета у напрямку Кривого Рогу!" – ПС.
6:15. "Перша група ракет на Київщині, курсом на південний захід. Ще дві групи вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід", – пишуть Повітряні сили.
6:16. "Нова група ракет на Сумщині! Курсом на Полтавщину", – ПС.
6:18. "Продовжується атака "шахедів" на Миколаївщину з півдня", – Повітряні сили.
6:22. Повітряні сили повідомили про кілька груп російських ракет на півдні Київщини – рухаються курсом на Вінниччину, групу ракет на Кіровоградщині курсом на північний захід та ракету на Сумщині курсом на Чернігівщину.
6:23. "Крилата ракета на Кіровоградщині – курсом на захід", – ПС.
6:26. У Харкові, попередньо, зафіксовані влучання у Слобідському районі – є пошкодження нежитлової інфраструктури, на цю хвилину – без постраждалих, повідомив голова ОВА.
6:30. "Крилаті ракети у Вінницькій області, південніше обласного центру", – ПС.
6:35. "Ракета на Черкащині курсом на південний захід", – ПС.
6:36. Повітряні сили повідомили про загрозу пусків Х-22 на Харківському напрямку.
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6:38. "Крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельниччини", – ПС.
6:39. "Ракети на Харківщині", – ПС.
6:44. "Крилаті ракети маневрують у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській областях – не ігноруйте загрозу", – написали Повітряні сили.
6:45. Ракета з Харківщини рухається у напрямку Дніпропетровщини, повідомили ПС.
Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 і закликали мешканців Харківщини йти в укриття.
6:48. Ракети у напрямку Павлограда та Запоріжжя, пишуть ПС.
6:50. "Х-22 у напрямку Дніпропетровщини", – ПС.
6:51. "Крилаті ракети з Хмельниччини увійшли в Тернопільську область", – Повітряні сили.
6:52. Повітряні сили повідомили про декілька російських ракет на Житомирщині – летять у напрямку Києва.
6:54. Крилаті ракети окупантів під Києвом, буде робота протиповітряної оборони, повідомили у Повітряних силах.
6:55. ПС написали про імовірні повторні пуски із Ту-95 з Каспійського моря.
6:56. "Загроза для Вінниччини зберігається. Ракети південніше Вінниці курсом на захід", – ПС.
Крилата ракета загарбників у Львівській області, написали військові.
6:58. "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – написав голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
6:59. У Києві вибухи, повідомив мер міста Віталій Кличко.
7:02. На Черкащині чути звуки вибухів, повідомляє Суспільне.
7:03. "Кілька крилатих ракет продовжують рухатись у напрямку Києва, також маневрують на Хмельниччині та Львівщині", – ПС.
7:08. Крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею, повідомили Повітряні сили.
Військові закликали мешканців Самбора перейти в укриття.
7:10. "Крилата ракета на Тернопільщині – північніше обласного центру", – ПС.
7:13. Ракета, яка рухалась у бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку Львова, пишуть Повітряні сили.
7:20. "Крилаті ракети маневрують на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей", – ПС.
7:25. "Активізація тактичної авіації в повітряному просторі окупованої Донеччини", – ПС.
7:32. У Дрогобичі Львівської області сталися вибухи, повідомив голова обладміністрації Максим Козицький.
7:37. "Ракета на Миколаїв", - ПС.
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7:38. "Кілька груп ракет заходять на Сумщину з Курської області [РФ]", - пишуть Повітряні сили.
Ракета, котра летіла на Миколаїв, тримає курс на Черкащину, повідомили ПС.
7:40. "Ракети на Черкащині курсом на Київ! Кілька груп ракет на Сумщині південно-західним курсом", - ПС.
"Ракета на Київ з півдня! Терміново в укриття", - попередили Повітряні сили.
7:42. ПС повідомили про фіксацію повторних пусків.
ПС пишуть повідомили про ракети на півночі Херсонщини західним курсом.
7:43. У Києві стався вибух, повідомив мер столиці.
Голова КМВА повідомив про роботу протиповітряної оборони у місті.
7:45. "Кілька груп ракет рухаються вздовж межі Чернігівської, Полтавської областей, курсом на південний захід", - ПС.
7:46. "Швидкісна ракета на Київ! Терміново в укриття", - Повітряні сили.
7:48. У Києві відбулася серія з 6-7 вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net у столиці.
7:53. "Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці. Детальніше - згодом", - написав мер Києва.
7:55. "Група ракет [яка рухалася вздовж межі Чернігівщини та Полтавщини] змінила курс, рухається на Київ! Решта груп продовжують рух південно-західним курсом", - ПС.
7:59. "Ракети в районі Борисполя", - ПС.
8:00. "Група ракет на Київ по руслу Дніпра з півдня", - ПС.
"Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється", - пише КМВА.
8:01. Внаслідок російської атаки уламками ракети в Києві пошкоджені дві високовольтних лінії, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії, повідомив Кличко.
8:02. Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Києві та закликали залишатися в укриттях.
8:04. "Одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці", - написав мер Києва.
8:09. У Голосіївський район Києва прямує пожежно-рятувальний підрозділ, там, попередньо, сталося загоряння будівлі, повідомив Кличко.
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- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва було загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та палав газопровід. У Києві постраждали 22 особи, повідомив президент Володимир Зеленський.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
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