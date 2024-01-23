Росія атакувала "Іскандерами", Х-22, Х-101 та іншими. ППО збила 21 ворожу ракету – ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину, додали у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують за балістичною траєкторією:
- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області – у напрямку Харківщини;
- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області – у напрямку Харківщини та Сумщини;
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька області);
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Бєлгородська область – РФ).
Українські воїни знищили:
- 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
- п'ять балістичних ракет "Іскандер-М";
- одну керовану авіаційну ракету Х-59.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".
Дивіться також: Харків. Зруйновано багатоповерхівку, двоє загиблих, 35 постраждалих – відео та фото