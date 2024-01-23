Росія атакувала "Іскандерами", Х-22, Х-101 та іншими. ППО збила 21 ворожу ракету – ЗСУ

''Іскандер'' (Фото: Ресурс окупантів)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину, додали у Повітряних силах ЗСУ.

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Загалом зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують за балістичною траєкторією:

- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області – у напрямку Харківщини;

- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);

- 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області – у напрямку Харківщини та Сумщини;

- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька області);

- дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Бєлгородська область – РФ).

Українські воїни знищили:

- 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

- п'ять балістичних ракет "Іскандер-М";

- одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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