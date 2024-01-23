Ракетна атака. У Харкові є влучання у житловий будинок. У Києві – падіння уламків та пожежі

Наслідки атаки на Харків (Фото: Сергій Болвінов)

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є займання припаркованих автівок, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід, повідомили представники місцевої влади та працівники ДСНС.

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"У Святошинському районі палають автівки. Кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район", – написав мер столиці Віталій Кличко.

З 07:03 у Києві працювала протиповітряна оборона, звітували у КМВА.

Водночас у Харкові горить газопровід, заявив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Чотири влучання – в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, також постраждала жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Фото: Сергій Болвінов

Фото: Сергій Болвінов

Крім того, у частині районів Харкова після обстрілу зникло світло, повідомляють кореспонденти Суспільного.

ДОПОВНЕНО о 07:40. Кличко додав, що у Святошинському районі палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка. У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформації про постраждалих немає. Є звернення до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі.

У Печерському районі столиці влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

Загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце.

Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі.

ДОПОВНЕНО о 07:47. Мер Харкова Ігор Терехов: "Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей".

ДОПОВНЕНО о 08:07. Кличко: За інформацією на цей час, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані.

ДОПОВНЕНО о 08:37. Глава Харківської ОВА Синєгубов: Унаслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові загинули дві жінки, вік однієї відомий — 59 років. Четверо людей госпіталізували до лікарні, серед них — десятирічну дівчинку.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня 2024 року Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

13 січня Росія атакувала "Кинджалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П та іншими ракетами. Повітряні сили збили вісім ракет.

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